Chiara Ferragni ha raccontato ai suoi seguaci di avere un problema che ne sta condizionando la giornata e ha chiesto consigli per risolverlo.

Una storia social su Instagram che ha destato preoccupazione. Chiara Ferragni è alle prese con un problema di salute che ne sta condizionando la giornata. La moglie di Fedez ha pubblicato un messaggio per i suoi seguaci comunicando loro di essere vittima di un dolore molto fastidioso alla spalla che non le dà modo di alzare del tutto il braccio. Non sapendo a cosa sia dovuto ha chiesto consigli e pareri.

Che cosa succede a Chiara Ferragni? La storia social

Non poteva scegliere altra via se non quella dei social Chiara Ferragni per raccontare le sue ultime ore passate a combattere un problema molto doloroso alla spalla. Su Instagram, ecco l’imprenditrice digitale chiedere aiuto alle persone che la seguono.

“Ciao guys. Oggi una giornata pienissima e mi sono svegliata con un dolore atroce”, ha raccontato ‘la Ferri’. “Ho un dolore alla spalla destra e al braccio destro. Non riesco ad alzarlo più di un certo tot. Forse per come ho dormito. Avrò dormito in una posizione strana, non lo so. Non so come fare, ho un dolore che non passa. Se avete consigli…”.

La Ferragni attende quindi il parere dei suoi seguaci per capire meglio come affrontare la situazione. Sicuramente, se le cose dovessero peggiorare o anche restare invariati, siamo sicuri che la donna andrà prontamente a farsi controllare. Meglio non sottovalutare anche il minimo problema…

Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti che, non abbiamo dubbi, arriveranno molto presto.

Per ora, l’ultimo post della Ferragni sembra indicare che le cose stiano procedendo nel limite del sopportabile:

