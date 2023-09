In vista dell’inizio della nuova stagione di Tale e Quale Show, Cristiano Malgioglio e Carlo Conti hanno parlato in conferenza stampa.

Non sono mancati passaggi “bollenti” nel corso della conferenza stampa in vista dell’inizio della nuova stagione di ‘Tale e Quale Show’ su Rai1 con Carlo Conti. Presente, ovviamente, anche Cristiano Malgioglio che sarà, come sempre, uno dei giudici del programma. Frizzanti le sue parole su Cristina Scuccia, l’ex suora che ha dato forfait, probabilmente, per ragioni economiche.

Malgioglio stronca Cristina Scuccia

Cristiano Malgioglio

Nel corso della conferenza stampa per presentare la nuova stagione di ‘Tale e Quale Show’, come detto, hanno avuto modo di parlare Carlo Conti e anche Cristiano Malgioglio.

Il conduttore ha voluto quasi sorvolare sul forfait all’ultimo di Cristina Scuccia: “Non ci sono polemiche sull’assenza di Cristina Scuccia. Sono scelte artistiche che lei ha ritenuto di fare. Ha messo delle condizioni che non potevamo accettare sin dalle prove. Con grande serenità lei ha deciso di non prendere parte al programma”.

Ben diverso, invece, il commento fatto dal paroliere che, col suo solito modo sopra le righe, in modo diretto ha detto: “Sinceramente di Suor Cristina non me ne frega niente, non ne sento la mancanza. Jo Squillo invece la trovo più interessante”.

Oltre alla nominata Jo Squillo, a prendere parte alla nuova edizione di Tale e Quale Show saranno anche Jasmine Rotolo, Ilaria Mongiovì, Pamela Prati, Maria Teresa Ruta, Alex Belli, Ginevra Lamborghini, Scialpi, Gaudiano e Lorenzo Licitra.

Per quanto riguarda, invece, la giuria, detto del buon Cristiano, sono stati confermati anche Giorgio Panariello e Loretta Goggi.

Insomma, le premesse per una bellissima nuova stagione del programma ci sono. Ora non resta che attendere venerdì 22 settembre per quella che sarà la prima puntata.

Di seguito anche un post Instagram del presentatore sull’avvio della nuova edizione del programma: