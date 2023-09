Carlo Conti ha confermato che Cristina Scuccia non sarà tra i concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show e ha spiegato perché.

Da mesi la partecipazione di Cristina Scuccia a Tale e Quale Show è data praticamente per certa ma nelle ultime ore, a DiPiù Tv, è stato lo stesso conduttore Carlo Conti a smentire la questione. Il conduttore non ha solo svelato che l’ex naufraga non sarà effettivamente tra i concorrenti della nuova edizione del programma, ma ha anche confessato perché:

“Durante le trattative lei ha posto una serie di condizioni, di paletti, che non abbiamo potuto accettare: chiedeva di avere il controllo sulla scelta dei cantanti da imitare, sui costumi di scena e così via. Noi abbiamo rifiutato, anche perché se avessimo concesso a lei questi ‘favoritismi’ avremmo dovuto concederli, per correttezza, anche a tutti gli altri protagonisti. E così lei ha deciso di non partecipare più al nostro programma e noi abbiamo accettato, con molta serenità, la sua scelta”, ha ammesso.

Carlo Conti

Carlo Conti: la confessione su Cristina Scuccia

Dopo la difficoltosa e discussa partecipazione all’Isola dei Famosi, Cristina Scuccia era stata convocata a partecipare a Tale e Quale Show ma, a quanto pare, non se la sarebbe sentita. L’ex suora al momento non ha rotto il silenzio in merito alla vicenda ma il conduttore Carlo Conti ha fatto sapere che avrebbe posto dei paletti a cui sarebbe stato impossibile venire incontro.

Cristina è diventata nota al pubblico italiano dopo aver partecipato a The Voice of Italy e, nel 2020, ha deciso di dire addio alla vita consacrata per cercare una nuova se stessa. In tanti tra i fan dei social si chiedono dove la rivedranno in futuro in tv e al momento, sulla questione, non è dato sapere di più.