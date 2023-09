Amatissima dal pubblico di Rai1, Serena Bortone torna a parlare dopo la chiusura di ‘Oggi è un altro giorno’ rivelando come siano andate le cose.

Parla per la prima dopo la chiusura di ‘Oggi è un altro giorno’, Serena Bortone. L’amata conduttrice si è concessa in un’intervista a Vanity Fair nella quale ha spiegato le ragione dello stop alla storica trasmissione del pomeriggio di Rai1 con tanto di retroscena su quello che l’azienda le avrebbe chiesto anche nell’ottica di quello che sarà il suo nuovo impiego, doppio, nella fascia pre serale di Rai3.

Serena Bortone, Oggi è un altro giorno e il nuovo programma

Sulla fine di ‘Oggi è un altro giorno’, la Bortone ha spiegato: “Quanto sono dispiaciuta? Non sempre si sceglie quello che si fa, in un’azienda. Ma io penso che il cambiamento sia portatore di nuove motivazioni non solo nel lavoro, pertanto sono abituata a guardare quello che verrà dopo. I programmi sono un po’ come gli ex fidanzati, li guardi, li metti in una bacheca, e sei soddisfatta di quello che hai fatto”.

Come detto, però, per la conduttrice non sarà un addio dalla tv di Stato, anzi. Per lei pronto un doppio appuntamento su Rai3: “L’azienda mi ha chiesto di prendere la fascia che era di Gramellini, il sabato, e parte di quella di Fazio, la domenica. Ho accettato: sono spostamenti che sono sempre avvenuti, io stessa venivo dopo Caterina Balivo su Rai 1, e ora ritorna lei. Il mio programma chiude con un certo orgoglio per quanto fatto dalla mia squadra”.

Sul nuovo programma, di cui anticipa il nome, ‘Che sarà’, la conduttrice ha spiegato: “Andiamo in onda sabato, e domenica prima di Report. La prendo altissima: avendo una passione per il ’700 e Le relazioni pericolose, adoro una storica, Benedetta Craveri, che ha scritto La civiltà della conversazione per Adelphi. In un’altra vita forse ero Madame de Staël, che radunava le migliori teste dell’epoca. In piccolissimo, il mio programma vuole essere un luogo in cui si ragiona di contemporaneità con l’idea progressista di far avanzare il pensiero. Mio padre diceva: ‘Mi raccomando che la tua vita sia feconda per gli altri'”.

