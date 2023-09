Lavoro, famiglia e tante emozioni. Benedetta Parodi svela quello che per lei è stato ed è ancora oggi il momento più brutto della sua vita.

Si è fatta amare ogni anno di più dal suo pubblico e grazie alla sua solarità e energia è tra i volti della tv più amati in assoluto. Parliamo di Benedetta Parodi che al Corriere della Sera ha avuto modo di confessare diversi aneddoti della sua vita, anche quelli più difficili come la scomparsa del padre che, ancora oggi, le crea tanto dolore.

Benedetta Parodi racconta il momento più brutto della sua vita

Benedetta Parodi

Nel corso della lunga intervista, la Parodi ha parlato dei suoi sogni realizzati e quelli ancora da realizzare come scrivere un romanzo oltre ad un programma con suo marito Fabio Caressa: “Crescendo ho sempre coltivato la scrittura. Al liceo buttavo giù pièce teatrali che poi mettevamo in scena. Ne ricordo una tradotta poi in latino con il prof: una mia versione molto personale del ‘Ratto delle Sabine’, con una sabina davvero rompiscatole che faceva ammattire il poveretto che l’aveva rapita”.

Tra i vari argomenti, inevitabile, anche un passaggio su sua sorella Cristina: “Lei è la meno competitiva del mondo, anche se ha giocato a tennis e l’agonismo le piace. Ho imparato da lei come ci si comporta”.

Non è mancato, però, anche un passaggio molto forte emotivamente, quello del momento più duro della sua vita. In questo caso la bella Benedetta ha raccontato: “La morte di mio padre: non ero pronta e non l’ho digerita nemmeno adesso. Non riesco a metabolizzarla, mi fa male solo parlarne. E non riesco a spiegarlo a mia madre”.

Ben diverso quello più bello: “La nascita dei miei figli, è troppo banale?”.

