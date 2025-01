M – Il figlio del secolo: ecco le location della serie TV

Ecco quali sono le location di M – Il figlio del secolo, la serie TV tratta dall’omonimo romanzo di Antonio Scurati.

M – Il figlio del secolo è una delle serie TV più attese del 2025. Tratta dall’omonimo romanzo di Antonio Scurati, racconta l’ascesa di Benito Mussolini e del fascismo in Italia partendo dalla fondazione dei Fasci Italiani nel 1919. Una serie TV accurata che indaga e rivela cosa sia stato realmente il fascismo e chi sia stato davvero Benito Mussolini. La prima puntata è trasmessa in anteprima su Sky Atlantic venerdì 10 gennaio 2025, vediamo ora quali sono le location di M – Il figlio del secolo.

M – Il figlio del secolo: le location della serie TV

Le riprese degli otto episodi di M – Il figlio del secolo sono state realizzate a partire dal mese di novembre del 2022 e sono durate circa sei mesi. La maggior parte dei luoghi che vediamo sono stati ricostruiti negli studi cinematografici di Cinecittà, a Roma.

M – Il figlio del secolo

Oltre che a Roma una parte delle riprese sono state svolte anche a Napoli, per la precisione al Palazzo Reale e al Teatro San Carlo. Il regista, gli attori, le attrici e tutti gli addetti ai lavori della serie TV si sono poi spostati in Friuli-Venezia Giulia per l’ultima parte della riprese.

In particolare M – Il figlio del secolo è stato girato a Trieste, Aquileia, Gorizia e Ruda, piccolo comune in provincia di Udine.

M – Il figlio del secolo: il cast della serie TV

A vestire i panni di Benito Mussolini in M – Il figlio del secolo è Luca Marinelli. Nel cast della serie TV sono poi presenti Francesco Russo nei panni di Cesare Rossi, Barbara Chichiarelli in quelli di Margherita Sarfatti, Benedetta Cimatti è invece Rachele Mussolini. Nel cast della serie TV sono poi presenti anche Claudio Bigafli, Gabriele Falsetta, Federico Majorana, Federico Mainardi, Paolo Pierobon, Daniele Trombetti e Lorenzo Zurzolo.