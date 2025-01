Ecco dove vedere M – Il figlio dl secolo in streaming: è la serie TV su Benito Mussolini tratta dal romanzo di Antonio Scurati.

M – Il figlio del secolo è una delle serie TV più attese del 2025. La serie TV è tratta dall’omonimo romanzo di Antonio Scurati e raccontata la storia e l’ascesa al potere di Benito Mussolini e, di conseguenza, di come sia nato il fascismo in Italia. “Portare sullo schermo un romanzo come “M – Il figlio del secolo” è una sfida incredibile che non vedo l’ora di affrontare. Spero di riuscire a restituire le luci e le ombre di un periodo storico e di un personaggio che, nel bene e nel male, hanno definito un’intera era”, ha spiegato il regista, Joe Wright.

Dove vedere M – Il figlio del secolo in streaming

Gli episodi di M – Il figlio del secolo sono in totale 8 e sono trasmessi su Sky Atlantic e su Sky Cinema Uno a partire da venerdì 10 gennaio 2025. Ma dove si può vedere M – Il figlio del secolo in streaming?

Benito Mussolini

Gli abbonati a Sky potranno vedere M – Il figlio del secolo in streaming sull’app Sky Go, ma questo non è l’unico modo per poter vedere la serie TV on demand. È infatti possibile vedere M – Il figlio del secolo in streaming anche su Now, anche in questo caso è però necessario sottoscrivere un abbonamento.

Ma c’è un modo per poter vedere M – Il figlio del secolo in streaming gratis? Purtroppo no. La serie TV è una produzione Sky che ne detiene i diritti. Per poterla vedere senza dover pagare un qualche abbonamento (che sia a Sky o a Now) bisognerà attendere la messa in onda in chiaro delle varie puntate che, almeno per il momento, non è però prevista da nessuna emittente televisiva.