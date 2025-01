Ecco quali sono tutte le location di Un passo dal cielo 8, la fiction di Rai 1 con protagonista Giusy Buscemi.

Da giovedì 9 gennaio 2025 su Rai 1 va in onda Un passo dal cielo 8, la nuova stagione dell’amatissima e seguitissima fiction Rai. Dalla scorsa stagione i due protagonisti principali sono i fratelli Manuela e Vincenzo Nappi, che anche in questa nuova stagione saranno impegnati a risolvere vari casi nelle suggestive località dove è ambientata la serie TV. Ma quali sono le location di Un passo dal cielo 8? Vediamolo insieme.

Un passo dal cielo 8: le location della fiction di Rai 1

In Un passo dal cielo 8 gli spettatori ritroveranno diverse location che hanno già potuto vedere nel corso degli episodi della stagione precedente. La location principale della fiction è San Vito di Cadore, paese che si trova nel cuore delle Dolomiti in provincia di Belluno e che è al centro della storia raccontata nel corso della fiction di Rai 1.

Giusy Buscemi

Tra gli splendidi luoghi di montagna che fanno da sfondo alla storia raccontata troviamo anche le Cinque Torri, sul Lago di Mosigo, alla Faloria, al Passo Giau, al Passo Falzarego, in Valparola, ad Auronzo e sul Lago di Misurina.

Ma ci sono anche delle location nuove che si possono vedere in Un passo dal cielo 8, luoghi che non si erano visto nel corso degli episodi delle precedenti stagioni: paliamo delle splendide Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene.

Un passo dal cielo 8: il cast della fiction di Rai 1

Come detto in precedenza, a interpretare il ruolo della protagonista di Un passo dal cielo 8, Manuela Nappi, è Giusy Buscemi. Il fratello Vincenzo è impersonato da Enrico Ianniello. Tra le new entry del cast troviamo anche Leonardo Pazzagli, Marco Rossetti e Giorgio Marchesi.