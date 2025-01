Ecco dove vedere Ilary in streaming: è la docuserie che racconta la vita di Ilary Biasi, il sequel di Unica.

Nel novembre del 2023 era uscito su Netflix il docufilm Unica basato sulla vita di Ilary Blasi: il documentario aveva avuto un enorme successo, anche trascinato dal fatto che la separazione tra la conduttrice e Francesco Totti fosse ancora abbastanza recente. Erano stati tantissimi coloro che l’avevano visto, tanto da convincere Ilary Blasi a realizzare un sequel: questa volta non un film ma una serie TV. Il titolo scelto non è stato Unica 2 ma Ilary, come il nome della presentatrice. Vediamo ora dove vedere Ilary in streaming.

Dove vedere Ilary in streaming

Così come Unica, anche Ilary in streaming è disponibile su Netflix. La serie Tv è stata infatti realizzata dal colosso on demand ed è composta da un totale di cinque episodi. “Mi vedrete come non mi avete mai visto”, ha annunciato la conduttrice presentando la docuserie di cui è la protagonista. Nel corso dei cinque episodi sarà inoltre possibile vedere anche il nuovo compagno di Ilary Biasi: Bastian Muller.

Ilary, serie Netflix. Photo credit: Netflix

Ma c’è la possibilità di vedere Unica in streaming gratis? Purtroppo no perché l’unica piattaforma a detenere i diritto è appunto Netflix, che non prevede neppure dei periodo di prova gratuiti agli utenti ma è necessario sottoscrivere un abbonamento.

Esistono vari tipi di abbonamento a Netflix, tutti ovviamente con caratteristiche e prezzi differenti. Si può scegliere tra quello Standard con pubblicità, quello Standard e quello Premium. L’abbonamento Standard con pubblicità ha un costo di 6,99 euro al mese, l’abbonamento Standard (senza pubblicità) costa 13,99 euro al mese mentre l’abbonamento Premium ha un costo di 19,99 euro al mese.

Abbonandosi a Netflix è ovviamente possibile vedere qualsiasi contenuto presente sulla piattaforma, tra cui anche il docufilm Unica, nel caso ve lo siate perso.