Frasi tratte dal film Mamma ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York

Tra i film che tutti hanno visto almeno una volta nella vita c’è Mamma ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York. Arrivato dopo due anni dall’uscita della primissima commedia con Macaulay Culkin, ha ottenuto un grande successo. Ecco una raccolta delle frasi più belle e iconiche della pellicola.

Uscito nel 1992, il film Mamma ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York è il seguito di Mamma ho perso l’aereo. Entrambe le pellicole, con la regia di Chris Columbus, hanno visto sul set uno dei cast più amati di sempre: Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, Catherme O’Hara, John Heard e Devin Ratray.

La commedia segue lo stesso filone del film datato 1990, ma questa volta Kevin non resta a casa. Il protagonista, infatti, sbaglia aereo e invece di ritrovarsi in Florida con la famiglia sbarca a New York. Cambia la location, ma i ladri contro cui deve combattere sono sempre gli stessi. Ripercorriamo Mamma ho riperso l’aereo con le frasi più belle della pellicola:

Si può scherzare con un sacco di cose, ma non si può scherzare con i bambini malati. (Kevin)

Ero pettinato, Harry? (Marv)

Come può essere Natale senza un albero di Natale, mamma?! (Kevin)

Fuori di qui piccolo ficcanaso pervertito o te le suono di santa ragione! (Frank)

Finiremo sui giornali, Harry! Ci pensi? Diventeremo famosi! (Marv)

Oh, no… La mia famiglia è in Florida, e io a New York… La mia famiglia è in Florida, e io… a New York! (Kevin)

Quello ha le pigne nel cervello! (Buzz)

Io non sono del suo parere. Se uno il cuore non lo usa, che differenza fa se si rompe? Se uno se lo tiene per sé, forse fa la stessa fine dei miei pattini a rotelle, e quando uno si decide a usarli è troppo tardi. Bisogna correre il rischio, non c’è niente da perdere. (Kevin)

Spero che i tuoi ti regalino una lapide per Natale! (Marv)

Salve, sono Peter McCallister senior. Vorrei prenotare una stanza, prego. Con un letto molto grande, un televisore e uno di quei piccoli frigoriferi che si aprono con la chiave. Carta di credito? Ma certo! (Kevin)

Mh, forse sono un po’ rimbambito, ma stavolta mi hai convinto! Ecco perché ti lascerò andare. Conterò molto lentamente fino a 3, per darti il tempo di portare la tua lurida, bugiarda, spregevole carcassa fuori da questa stanza! 1, 2… 3! Buon Natale, maledetto animale! E felice anno nuovo! (Gangster Johnny)

Sembrerà strano, ma i bagagli non li perdiamo mai! (Peter)

Certo, due tortorelle. Ora ti dico cosa devi fare: una la terrai tu e l’altra la darai a una persona molto, molto speciale. Vedi, le tortore sono il simbolo dell’amicizia e dell’amore. Così finché ognuno di voi avrà la sua tortorella resterete amici per la vita. (E. F. Duncan)

Un bambino riesce sempre a cavarsela. (Kevin)

Signora dei piccioni: L’uomo che amavo non volle più saperne di me e mi spezzò il cuore. E dopo, ogni volta che un uomo diceva di amarmi, non gli credevo e scappavo. Non mi fidavo più di loro. / Kevin: Non si offenda, ma questa mi sembra una cosa piuttosto stupida.

Mamma ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York, anche se non ha ottenuto il successo di botteghino del primo film (ben 476,7 milioni di dollari), ha registrato incassi non indifferenti: 169 milioni di dollari. Di seguito, un’altra selezione delle frasi più iconiche della pellicola: