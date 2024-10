Luciana Littizzetto, la rara foto in famiglia nel giorno del suo compleanno

Una rarissima foto in famiglia: in questo modo Luciana Littizzetto ha voluto mostrare a tutti come ha festeggiato il suo compleanno.

60 candeline per Luciana Littizzetto. La nota comica e volto televisivo ha festeggiato nella giornata di martedì 29 ottobre il suo compleanno. Un momento indubbiamente speciale per lei visto che lo ha trascorso circondata dagli affetti più cari. La conferma è arrivata dalla diretta interessata che ha pubblicato sui social una foto rarissima con tutta la sua famiglia.

Luciana Littizzetto, la foto in famiglia per il compleanno

Luciana Littizzetto

Quale modo migliore per festeggiare il 60esimo compleanno se non quello di organizzare una festa intima con famiglia e amici? E allora ecco che la Littizzetto ha scelto proprio questa strada e la conferma è arrivata da una foto da lei postata su Instagram nella quale si è fatta immortalare in compagnia dei figli Vanessa, Jordan con la fidanzata Lua Oliveira Parada e Svetlana ma anche con l’amico regista teatrale, Roberto Piana, tutti taggati nello scatto accompagnato dalla didascalia “Family”.

L’immagine ha generato tantissimi commenti da parte di amici e fan: “Famiglia, la parola più importante”, “Sei unica e speciale così come tutti i tuoi cari”, si legge da parte di qualche utente.

Il commento sui figli Jordan e Vanessa

Di solito la Littizzetto è molto restia a parlare della famiglia e dei figli ma in passato, in una intervista a Verissimo del 2021, si era lasciata andare spiegando come Jordan e Vanessa fossero arrivati da lei in affido: “Erano in comunità da tanto tempo perché si preferisce non dividere fratello e sorella, essendo l’unico legame strutturato. Anche lì mi sono detta che era destino. L’incontro è stato molto emozionante, era pure un affido, che è diverso dall’adozione, perché poteva essere temporaneo. Ogni storia di affido è diversa, quindi bisogna essere molto elastici. Abbiamo visto due ragazzi che si pestavano come fabbri, ora continuano a farlo…”.