Briatore e Heidi Klum di nuovo “vicini”: la reazione di Elisabetta Gregoraci

Di nuovo insieme Flavio Briatore e Heidi Klum, sua ex. Un fatto che ha suscitato grande interesse e anche la reazione di Elisabetta Gregoraci.

Attenzione, attenzione: Flavio Briatore e Heidi Klum nuovamente “insieme”. Sì, ma solo per questioni di lavoro, almeno così pare. Il noto imprenditore e la sua ex, sempre in splendida forma, sono stati impegnati in queste ore per l’apertura di un Crazy Pizza a New York. Una vicinanza che ha attirato l’attenzione e anche la reazione di Elisabetta Gregoraci.

Briatore e Heidi Klum insieme: il motivo

Elisabetta Gregoraci Flavio Briatore

Come anticipato, in queste ore Briatore e la Klum sono tornati a mostrarsi insieme. I due hanno formato una coppia per alcuni anni e hanno avuto una figlia, Leni, inizialmente non riconosciuta dall’imprenditore.

Ad ogni modo, il rapporto tra i due è rimasto importante e di fiducia tanto che hanno deciso di avventurarsi in un nuovo Crazy Pizza a New York diventando, a quanto pare, soci.

I due hanno raccontato l’inaugurazione del locale con vari contenuti sui social dove la modella si è mostrata assolutamente scatenata.

La reazione di Elisabetta Gregoraci

In tanti, però, si sono posti un’altra domanda relativamente a Briatore e la Klum. Quale sarà stata la reazione di Elisabetta Gregoraci nel vedere i due nuovamente “vicini”? Ebbene, la donna ha reagito a modo suo ovvero… senza battere ciglio. O meglio, senza manifestare alcun tipo di segnale, in un senso o in un altro. Come riferito da Leggo, infatti, la bella Eli ha scelto di non mettere, almeno per ora, alcun cuoricino ai post dell’imprenditore o della modella. Non è dato sapere se questa “non reazione” possa avere dei significati particolari o meno. Staremo a vedere se qualcosa cambierà più avanti o no, anche considerando il fatto che pare che la Gregoraci e il buon Flavio si siano riavvicinati parecchio dopo la fine della storia della showgirl con Fratini.