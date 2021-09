Anna Valle e Giuseppe Zeno sono i protagonisti di Luce dei tuoi occhi: le location della fiction di Canale 5.

Mercoledì 15 settembre 2021 è il giorno del debutto su Canale 5 di Luce dei tuoi occhi, la fiction con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno, che accompagnerà gli spettatori per sei settimane: la prima stagione è infatti composta da 12 episodi che verrano trasmessi, in prima serata, in sei puntate per altrettanti mercoledì (ogni mercoledì sera vanno quindi in onda due episodi). Ma quali sono le location della fiction? Vediamo ora insieme dove è stata girata Luce dei tuoi occhi.

Luce dei tuoi occhi: le location della fiction

Per trovare le varie location di Luce dei tuoi occhi bisogna andare in Veneto, nel vicentino. E’ proprio la città di Vicenza il luogo principale dove si sono svolte le riprese dei dodici episodi della fiction di Canale 5.

Anna Valle

Si possono riconoscere la centralissime Piazza delle Erbe e Piazza San Lorenzo. Tra le location di Luce dei tuoi occhi ci sono poi il Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati e la sede dell’associazione 11 settembre. Alcune scene di Luce dei tuoi occhi sono poi stati girati anche nei paesi della provincia di Vicenza, come Brendola, e a Roma: nella capitale sono state girate le scene ambientante negli spazi interni.

Luce dei tuoi occhi: la trama e il cast della fiction

La protagonista della fiction è Emma Conti, una Étoile di fama internazionale che, dopo la morte della figlia appena nata, ha lasciato l’Italia e si è trasferita negli Stati Uniti.

Anni dopo, una lettera anonima sconvolge la vita della protagonista: secondo chi ha scritto la missiva, la figlia di Emma non sarebbe morta e starebbe studiando danza a Vicenza. Emma fa quindi ritorno in Italia per diventare insegnante nell’Accademia dove, fra le varie ballerine, ci potrebbe essere anche sua figlia.

Emma Conti è interpretata da Anna Valle, Giuseppe Zeno veste invece i panni di Enrico Leoni, un professore di educazione fisica nonché padre di una delle ballerine dell’Accademia di danza di Vicenza. Nel cast della fiction ci sono poi anche Bernanrdo Casertano, Francesca Beggio, Paola Pitagora e Luca Bastianello.