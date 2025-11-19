“Love Bugs” torna dopo 21 anni: nuovi episodi, cast rinnovato con Brenda Lodigiani e Michele Rosiello, e una location.

Dopo il ritorno vincente di format storici come La Ruota della Fortuna, anche Love Bugs si prepara a riconquistare il pubblico con una versione completamente rinnovata. La celebre sit-com degli anni 2000 torna in onda dal 24 novembre 2025 su Tv8, ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 19:30, per un totale di 20 episodi. A più di vent’anni dal debutto, cosa cambia davvero in questo nuovo Love Bugs? Ecco tutte le novità: cast, location e stile narrativo.

Il cast di “Love Bugs”: Brenda Lodigiani e Michele Rosiello protagonisti

La prima grande novità riguarda i volti dei protagonisti. A interpretare la coppia non ci sono più Michelle Hunziker e Fabio De Luigi, come riportato da Today, ma Brenda Lodigiani e Michele Rosiello. Lei milanese, cinica e pragmatica. Lui napoletano, romantico e sognatore. Due caratteri opposti che si attraggono e si scontrano, portando in scena una nuova visione della coppia italiana di oggi.

“Abbiamo varato diverse opzioni ma la chimica tra Brenda Lodigiani e Michele Rosiello era sorprendente“, ha dichiarato Ivan Cotroneo, creatore della nuova serie.

Una nuova location che racconta la coppia

Anche la location di “Love Bugs” è cambiata radicalmente. Il nuovo set, costruito in un palazzo di Cologno Monzese, ospita una casa pensata per diventare parte integrante del racconto. Toni blu e turchese, elementi vintage mescolati al moderno, legno a vista e ambienti pieni di contrasti stilistici rappresentano perfettamente la diversità tra i due personaggi, Brenda Lodigiani e Michele Rosiello.

La regia mantiene il formato originale con l’inquadratura fissa e il piano sequenza, ma tutto è stato aggiornato per riflettere il presente. Il risultato è un racconto visivo coinvolgente e attuale, che permette allo spettatore di sentirsi dentro la quotidianità della coppia.