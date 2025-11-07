Gerry Scotti, scena mai vista a La Ruota della Fortuna: il pubblico resta senza parole, cosa è successo

Momento di grande emozione a La Ruota della Fortuna: Gerry Scotti si lascia travolgere dalle lacrime in diretta davanti a una scena inaspettata che commuove pubblico e telespettatori.

Una puntata destinata a restare nella storia di La Ruota della Fortuna. Durante l’appuntamento andato in onda ieri 6 novembre, Gerry Scotti si è lasciato andare a un momento di grande commozione durante il quale non è riuscito a trattenere le lacrime. La partita ha infatti commosso enormemente il conduttore, così come era già accaduto anche in passato. Complice del momento di grande emozione è stato Gabriele Casti, un insegnante sardo. Quello che è accaduto ha toccato non solo il cuore del conduttore e della valletta Samira Lui, ma anche del pubblico.

Gerry Scotti in lacrime a La Ruota della Fortuna

Gerry Scotti, solitamente pacato e ironico, si è lasciato andare alle lacrime davanti a una vittoria che ha toccato il cuore di tutti. Protagonista del momento è stato Gabriele Casti, un insegnante sardo che ha saputo conquistare con la sua calma e preparazione non solo il pubblico, ma anche il conduttore e la valletta Samira Lui.

Quando Gabriele ha scoperto di aver vinto il montepremi record, Gerry non è riuscito a nascondere la commozione: “Gli abbiamo cambiato la vita”, ha detto con la voce rotta dall’emozione. Ad accompagnare le sue parole sono state anche le lacrime di Samira e l’applauso del pubblico, che ha trasformato la puntata in un momento televisivo storico e indimenticabile: qui il video.

Il trionfo di Gabriele Casti e l’abbraccio con il padre

Gabriele Casti, originario di Selegas, in Sardegna, è riuscito a portare a casa una Panda e un montepremi totale di oltre 161 mila euro, conquistando anche la busta da 100 mila euro nella fase finale del gioco. Alla scoperta della cifra, il giovane insegnante si è sciolto in un pianto liberatorio e si è rifugiato tra le braccia del padre, presente in studio per sostenerlo.

Un momento di gioia e commozione condiviso da tutto lo studio: “È un ragazzo speciale, un insegnante che ama la lingua italiana e la trasmette con passione”, ha sottolineato Gerry Scotti, ancora visibilmente emozionato. Anche Samira Lui ha voluto dire la sua: “È bello vedere premiare qualcuno che ci mette cuore e competenza”.