Ballando con le Stelle nel caos, nuovo infortunio durante le prove: cosa è successo

Tensione e preoccupazione dietro le quinte di Ballando con le Stelle: uno dei maestri si è fatto male durante le prove. Milly Carlucci svela i dettagli e il pubblico teme lo stop.

Non c’è pace per il cast di Ballando con le Stelle. Dopo il lutto che ha colpito Andrea Delogu e l’infortunio di Francesca Fialdini, un nuovo imprevisto rischia ora di aggiungere nuove incertezze alla nuova puntata di sabato sera dello show. Durante le prove generali, infatti, un maestro di ballo è stato costretto a fermarsi dopo un incidente improvviso che ha preoccupato tutto lo staff e la conduttrice Milly Carlucci. Scopriamo cosa sta succedendo.

Nuovo infortunio a Ballando con le Stelle

La notizia è arrivata direttamente dalle parole di Milly Carlucci, che durante un collegamento con La Vita in Diretta ha rivelato quanto accaduto nelle ultime ore. “Abbiamo la gara aperta con un’infortunata, ovvero Francesca Fialdini, che come sapete si è fatta male la scorsa settimana. Adesso lei si sta curando ed è in terapia, ma non sono cose che si risolvono da un momento all’altro e vedremo sabato cosa riusciremo a fare con lei”, ha spiegato la conduttrice.

Poi l’annuncio che ha spiazzato il pubblico: “Oggi però abbiamo avuto pure un altro infortunio, quello di Carlo Aloia, che è caduto durante gli allenamenti”. Mentre la padrona di casa dava la notizia, il maestro e ballerino si trovava al Policlinico Gemelli, dove si è sottoposto ad una risonanza magnetica, in seguito ad un possibile problema che avrebbe coinvolto polpaccio o tendini.

La produzione starebbe valutando come procedere, anche perché il ballerino professionista avrebbe dovuto esibirsi in coppia con Nancy Brilli, già in attesa dello spareggio con la Signora Coriandoli.

Le parole di Carlo Aloia dopo l’infortunio

Dopo il grande spavento, è stato lo stesso Carlo Aloia a rompere il silenzio con un messaggio sui social. “È il primo infortunio della mia carriera, del tutto inaspettato. Sono molto dispiaciuto, anche perché con Nancy avevamo preparato una puntata meravigliosa”, ha scritto il maestro, ringraziando i fan per i numerosi messaggi di affetto ricevuti.

Carlo Aloia – www.donnaglamour.it

Le sue condizioni restano sotto osservazione: solo gli esami delle prossime ore chiariranno l’entità del danno e la possibilità di tornare in pista già nella prossima puntata. Nel frattempo, il pubblico di Ballando con le Stelle resta con il fiato sospeso, in attesa di scoprire se il programma potrà andare regolarmente in onda o se Milly Carlucci sarà costretta a una nuova, imprevedibile modifica al regolamento.