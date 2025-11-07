Festival di Sanremo 2026, cifre mai viste prima: svelati i nuovi rimborsi per i cantanti

Novità importante al Festival di Sanremo 2026: aumentano i rimborsi per i cantanti in gara, che non saranno più di 63mila euro.

I discografici lo chiedevano da tempo e finalmente lo hanno ottenuto. Stiamo parlando dell’aumento dei rimborsi per i cantanti in gara al Festival di Sanremo. A partire dall’edizione 2026, tutti i Big che saliranno sul palco dell’Ariston otterranno un cachet più sostanzioso, superiore di oltre 10mila euro rispetto al passato.

Sanremo 2026: aumentano i rimborsi per i cantanti in gara

Stando a quanto sostiene Davide Maggio, i rimborsi per i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026 sono aumentati del 20% circa. Da anni, i discografici lamentano che i cachet pattuiti per i Big che si esibiscono sul palco dell’Ariston non sono sufficienti e Carlo Conti, direttore artistico e conduttore della kermesse, ha deciso di accontentarli.

A partire dell’edizione 2026, i cantanti che gareggeranno a Sanremo non percepiranno più 63mila euro, ma i rimborsi saliranno a 75mila euro. Un aumento di ben 12mila euro, che consentirà ad ogni artista di affrontare al meglio tutte le spese legate alla settimana del Festiva: dal viaggio all’albergo, passando per i pasti e le partecipazioni a eventi collaterali, come lo speciale di Domenica In e la finale di Sanremo Giovani al Casinò.

Non aumentano solo i rimborsi dei cantanti, ma anche quelli degli artisti che arrivano a Sanremo per la serata delle Cover. Tutti percepiranno 4mila euro, che salgono a 8mila in caso di band o personaggio straniero.

Sanremo: aumentano anche i rimborsi per le Nuove Proposte

Buone notizie anche per le Nuove Proposte di Sanremo 2026, che percepiranno rimborsi pari a 25mila euro, a cui si aggiungono 3mila euro per ogni membro se si tratta di un gruppo o di una band. Ovviamente, si tratta di una cifra molto, molto più bassa rispetto a quella dei Big, ma c’è da dire che la visibilità che regala il palco dell’Ariston è unica.