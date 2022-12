Ecco le location di Johnny Stecchino, il film diretto e interpretato da Roberto Benigni: è una commedia da non perdere.

Non c’è alcun dubbio sul fatto che La vita è bella sia il film più amato fra tutti quelli di Roberto Benigni, il comico toscano della sua carriera ha però saputo farsi amare anche con alcune geniali commedie, come Il Mostro e Johnny Stecchino. Proprio quest’ultima è una delle sue pellicole più iconiche: vediamo insieme quali sono tutte le location utilizzate per il film del 1991.

Johnny Stecchino: le location del film

La prima parte di Johnny Stecchino, incentrata sulla vita di Dante prima dell’incontro con Maria (interpretata da Nicoletta Braschi) è stata girata quasi interamente in Emilia-Romagna.

Roberto Benigni

Ravenna, Cesena, Santarcangelo di Romagna e Rimini sono le città nella quale Roberto Benigni e i suoi colleghi hanno lavorato per il film: la scena dell’Hotel Excelsior, dove soggiorna Maria, è stata ad esempio girata al Grand Hotel di Rimini. Altre scene sono invece state girate a Roma.

Il film prosegue con il protagonista che si trasferisce a Palermo, ed è proprio in Sicilia (ma non solo nel suo capoluogo) che è stata girata gran parte della pellicola.

Il fruttivendolo al quale Dante ruba una banana prima di dover scappare perché scambiato per il boss Johnny Stecchino è a Mazzeo, una frazione di Taormina. Per sfuggire ai malavitosi che gli sparano, Dante si rifugia in una caserma dei carabinieri che in realtà è il palazzo municipale di Giardini-Naxos. Uscito dalla casera il protagonista incontra il giudice a un bar, che si trova in piazza Roma sempre a Giardini-Naxos (località in provincia di Messina).

La villa dove abita e si nasconde Johnny Stecchino è Villa Spedalotta di Santa Flavia. Le scene all’interno del teatro sono state invece girate al Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania. La villa dove si tiene la festa a cui partecipano anche il Ministero e l’ispettore dell’Assicurazione è Villa Malfitano Whitaker, a Palermo. Infine, la scena del barbiere è stata girata a Letojanni, in provincia di Messina.

