Che animali ha accolto in famiglia Lorella Cuccarini? La conduttrice, cantante e ballerina ha un cane e un gatto: scopriamo nome e razza.

Lorella Cuccarini non ha mai nascosto la sua passione per gli animali, ma raramente si mostra in loro compagnia sui social. La conduttrice, cantante e ballerina, attualmente professoressa di canto nella scuola di Amici di Maria De Filippi, ha accolto nella sua numerosa famiglia un cane e un gatto. Come si chiamano e che razza sono?

Lorella Cuccarini: il cane è un pastore tedesco

Il cane di Lorella Cuccarini si chiama Percy ed è un bellissimo Pastore Tedesco. Non sappiamo quanto tempo fa sia entrato nella sua famiglia, ma, stando ad alcune foto Instagram, pare che l’animale abbia una certa età. La showgirl, cantante, conduttrice e ballerina ha sempre avuto una passione per gli amici a quattro zampe. In una vecchia intervista datata 2005, Lorella raccontava di avere un altro Pastore Tedesco di nome Zorro. Immaginiamo che questo sia morto e che, subito dopo, sia arrivato Percy.

Per sua stessa ammissione, prima di diventare mamma, la Cuccarini riusciva a dedicare molto più tempo ai suoi cani. Poi, con l’arrivo dei quattro figli, la showgirl ha dovuto chiedere aiuto ad una persona di fiducia per occuparsi degli animali. Prima di questo momento, Lorella si prendeva cura di loro in tutto e per tutto: dalla pappa, rigorosamente home made, al bagnetto, passando per le passeggiate. Adesso che i pargoli sono cresciuti, immaginiamo che sia tornata ad occuparsi dei suoi amici a quattro zampe.

Lorella Cuccarini: tutto sul suo gatto

Nel mese di settembre del 2020, Lorella Cuccarini ha accolto in famiglia anche un gatto. Si chiama Miura ed è di razza Maine Coon. Con un bellissimo pelo lungo color bianco e albicocca, la professoressa di canto di Amici di Maria De Filippi ha così presentato l’animale su Instagram: “Da un paio di settimane, la famiglia Capitta si è allargata: lei è Miura“. Mentre Percy dorme fuori casa, Miura può godere pienamente dell’ambiente domestico. La gatta appare spesso nella bacheca social di Lorella e riscuote molti like.

