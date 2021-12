Addobbi, candele, palline e ghirlande regalano una bellissima atmosfera natalizia ma possono essere pericolosi per i nostri amici a quattro zampe.

A Natale la casa si riempie di bellissime decorazioni, tanti regali, candele profumate e ghirlande colorate. Tutta la casa prende un’atmosfera di festa ma per i cani tutto questo potrebbe essere pericoloso. I pet infatti hanno l’abitudine di rosicchiare e mangiare proprio le cose che luccicano e sono molto colorate, perchè attira la loro attenzione. Meglio posizionare le decorazioni in modo tale che non risultino un pericolo per i nostri amici a 4 zampe.

Come impostare un Natale a prova di cane

Anche se i regali sotto l’albero sono la tradizione, è meglio porli in un posto alto che non può essere raggiunto dal cagnolino, specialmente se cucciolo. L’amico a quattro zampre, infatti, andrà a mordicchiare e ingerire rovinando i regali e mettendosi in pericolo. Particolare attenzione bisogna anche fare alle palle dell’albero di Natale che non siano in materiali tipo vetro e ceramica che se cadono possono ferire l’animale. Meglio se le decorazioni abbiano una vernice atossica in modo che non risulti velenosa.

Le luci e le candele accese sono molto belle e scenografiche ma attenzione! Il cane è molto attratto da tutto ciò di insolito e brillante e potrebbe ustionarsi o farsi molto male. Se si hanno candele accese è meglio non lasciarlo mai da solo. Per quanto riguarda il cibo in tavola, sebbene si abbia la tentazione di dare qualcosina al nostro pet, meglio evitare. Snack e altri cibi grassi possono essere dannosi per il nostro amico a quattro zampe.

