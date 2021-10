Il cane pastore tedesco è una delle razze più diffuse al mondo. Scopriamo le principali caratteristiche, il carattere e il prezzo.

Facilmente riconoscibile, il cane pastore tedesco è di una bellezza ed eleganza unica. Con il suo aspetto fiero e le orecchie dritte e appuntite, è un perfetto animale da compagnia, ma deve essere conosciuto a fondo. Diamo uno sguardo alle principali caratteristiche, al carattere e al prezzo d’acquisto.

Pastore tedesco: caratteristiche

Cane forte e muscoloso, il pastore tedesco è uno degli amici a quattro zampe più famosi al mondo. Interprete di diverse pellicole, come Il Commissario Rex, viene spesso utilizzato dalle forze dell’ordine per scovare droga o trovare i dispersi. Come suggerisce il nome, il suo paese di origine è la Germania, precisamente la città di Dresda. I maschi sono alti dai 60 ai 65 centimetri, mentre le femmine da 55 a 60 centimetri. Per quel che riguarda il peso, i maschietti possono pesare tra i 30 e i 40 kg, mentre le femminucce tra i 22 e i 32 kg. E’ un cane che ha bisogno di fare molto movimento, per cui se non avete una casa con giardino pensateci bene prima di accoglierlo in famiglia. Se non riuscite a garantirgli uno spazio esterno, sappiate che dovrete concedergli lunghe passeggiate, in modo che possa scaricare l’energia e mantenersi in forma.

I pastori tedeschi adorano passeggiare, giocare e stare in compagnia. E’ bene che sappiate, però, che è molto protettivo nei confronti della sua famiglia. Da bravo cane pastore, tende a prevaricare, per cui ha bisogno di un saldo addestramento. Se questo va a buon fine, diventa un membro della famiglia molto equilibrato, buonissimo e rispettoso anche nei confronti dei bambini. Non a caso, questa razza viene spesso addestrata come cane guida per non vedenti, cane da valanga, cane da ricerca nelle catastrofi e cane da ricerca in superficie.

Prima di procedere all’acquisto, è bene che sappiate che il pastore tedesco è predisposto a sviluppare problemi gastrointestinali, come la torsione dello stomaco e la dilatazione drastica, malattie del midollo spinale e displasia dell’anca o del gomito.

Cani pastore tedesco: prezzo

Il pastore tedesco ha caratteristiche che, come sottolineato, lo portano ad essere un cane utile anche per la collettività. Prima di accoglierlo in famiglia, però, è consigliato valutare bene ciò che comporta prendersi cura di lui. Ricordate sempre che un buon addestramento è fondamentale. Se decideste di acquistarlo, rivolgetevi solo ed esclusivamente ad allevamenti riconosciuti, che non garantiscono solo la purezza della razza ma anche l’assenza di eventuali malattie genetiche. Il prezzo va dagli 800 ai 1500 euro. Pertanto, quando vedete un costo inferiore significa che qualcosa non quadra. Ergo: diffidate da quanti propongono cani di razza a prezzi stracciati.