🎪 Le bancarelle sotto la Torre pendente⛱️ La piazza dei Miracoli di Pisa, lo spettacolare complesso monumentale gestito dall'Opera della Primaziale Pisana, vanta oltre tre milioni di visitatori e 14 milioni di fatturato (dati 2017). Una petizione su Change, che ad ora ha raggiunto 2.555 firme, sì è posta l'obiettivo di salvaguardare l'integrità di questa piazza unica al mondo, scongiurando il ritorno delle bancarelle. Essa ricorda come nel 2006 l'UNESCO abbia sottolineato che le attività commerciali costituiscono un'interferenza e causa di degrado in quanto impattanti "con la piena visibilità ed integrità della prospettiva del contesto e del decoro". Il ritorno delle bancarelle potrebbe addirittura portare a una revoca del riconoscimento di sito iscritto nell'elenco del Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, di cui Pisa e l'Italia si fregiano dal 1987.