Ospite a Verissimo, Lino Banfi ha raccontato di una tragedia famigliare che l’ha colpito di recente: il suicidio di suo nipote.

Lino Banfi ha recentemente subito un grave lutto famigliare. Dopo la perdita di sua moglie Lucia, l’attore ha perso il nipote Amanuel Lagrasta in un modo terribile. Il ragazzo infatti, appena 18enne, si è tolto la vita. A Verissimo Lino Banfi ha raccontato l’accaduto.

Lino Banfi, la perdita del nipote Amanuel

Lino Banfi ha raccontato a Silvia Toffanin del recente lutto subito da lui e dalla sua famiglia: “È successa una tragedia nella mia famiglia da parte di Lucia. Mio nipote Amanuel ha fatto un gesto indescrivibile per tutti e sopratutto per i genitori. Si è tolto la vita a soli 18 anni e l’ultima volta che l’ho sentito per telefono singhiozzava e si dispiaceva per non essere potuto venire al funerale di Lucia. Qualche giorno dopo ha detto alla nonna che andava a studiare in terrazzo e poi si è buttato”.

Ha poi continuato dicendo: “Lui ha voluto donare i suoi organi, quindi una o due persone vedranno con i suoi occhi. A me hanno chiesto di scrivere una frase per ricordarlo e io ho scritto: spero che chi vedrà attraverso i tuoi occhi che hai voluto donare veda la vita in modo meno tragico di come l’hai vista tu“.

Infine, ha parlato dei genitori del ragazzo, che ancora oggi non riescono a spiegare il motivo dietro questo gesto: “Ognuno crede che faccia parte dei colpevoli ma non c’è nessun colpevole. I suoi genitori si sono avvicinati a delle associazioni per cercare di condividere insieme a psicologi e psicoterapeuti questa esperienza per cercare di affrontare il dolore dovuto alla perdita”.

