Wax, Isobel, Mattia e Angelina sono stati ospiti a Verissimo, ripercorrendo il loro percorso ad Amici in vista della finale.

Tutti pronti per la finalissima di Amici. Questa sera 14 maggio su Canale 5 andrà in onda l’ultima puntata del serale di Amici e per l’occasione i quattro giovani finalisti Wax, Angelina, Mattia e Isobel sono stati ospiti a Verissimo.

Amici 22, l’intervista dei finalisti a Verissimo

Il primo finalista intervistato da Silvia Toffanin è stato Mattia, che ha ripercorso la sua esperienza ed Amici: “Nella tanta sofferenza ho cercato di fare il possibile per arrivare al meglio. In alcuni momenti ho pensato di non potercela fare, infatti anche quando sono entrato non ero al top, ma ho continuato a lottare ed è stata una bella rivincita. Io non ho mai smesso di crederci e sono contento di essere arrivato fino a qui. Qual è il mio sogno oggi? Lo sto vivendo. Non potevo avere compagni di finale migliori. Siamo tutti e quattro molto diversi quindi ci completiamo a vicenda”.

L’intervista è poi continuata con la cantante Angelina, che ha parlato del suo rapporto con la musica e con l’amico Wax: “Non sono mai stata così tanto emozionata. Sono pronta per questa sera. Con Wax c’è un legame fatto di fiducia, di rispetto e di stima. E c’è molto sostegno, posso sempre contare su di lui”. Ha poi continuato dicendo: “Questa esperienza mi ha aiutato tanto. Neanche io mi ero accorta di quanto avessi bisogno di aiuto. Quindi è inevitabile che io sia cambiata, dopo questa esperienza ho capito di dovermi soffermare sulle cose belle e non su quelle brutte della vita. Amici mi ha cambiata davvero. Chi è la prima persona che abbraccerò dopo la finale? Tre persone: mia mamma, mio fratello e il mio ragazzo.

Wax e Isobel, l’intervista a Verissimo

Isobel, ballerina australiana, ha raccontato del suo sogno, iniziato nel 2018, di entrare ad Amici: “Sono felicissima, non mi aspettavo di arrivare in finale. Io sono venuta in Italia nel 2018 per uno stage e ho conosciuto Veronica Peparini e da lì entrare ad Amici è stato il mio sogno e ora è diventato realtà. Tutto quello che faccio lo faccio per la mia famiglia, che vive in Australia. Nonostante la mia famiglia sia dall’altra parte del mondo ho trovato una famiglia anche qui.”

Infine, Wax, che ha dato il “permesso” a Silvia Toffanin di chiamarlo Matteo: “Arrivare in finale è una cosa bellissima. Ti svelo un segreto: non ho mai sfidato le altre persone qua dentro, ho sfidato sempre e solo me stesso. Gli altri li guardavo fuori dal palco e da loro ho rubato tanto, ma sul palco sfidavo solo me. Sono cambiato tanto qui dentro, quando sono entrato pensavo di durare una settimana, quindi sono molto contento. Questo percorso è stato magico. Comunque andrà io ho già vinto, sono contentissimo di come è andata“, ha raccontato il giovane cantante.

