Ospite nel salotto di Silvia Toffanin, la famosa attrice turca Hilal Altinbilek, che ha parlato della sua vita privata, lavorativa e sentimentale. Oltre a questo ha confessato anche quale sarebbe il suo sogno più grande.

Hilal Altinbilek, l’intervista a Verissimo

“Sono felicemente fidanzata. Stiamo insieme da otto mesi e sono molto felice. Ho trovato un compagno che è un complice nella mia vita. Sono molto felice con lui”, ha raccontato Hilal Altinbilek ai microfoni di Verissimo.

Silvia Toffanin ha poi chiesto all’attrice: “Che cosa sogni per il tuo futuro?”. L’attrice ha risposto: “Non sono una sognatrice, ma da quando ho iniziato a viaggiare ho scoperto il vostro paese e mi piace molto. Vorrei imparare l’italiano e lavorare in Italia. In Turchia ho ancora tanti progetti ma mi piacerebbe lavorare all’estero. L’Italiano è una lingua bellissima e spero di impararlo“.

