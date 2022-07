Conosciamo da vicino Hilal Altinbilek: biografia, carriera, vita privata e curiosità sull’attrice e modella turca.

Il suo nome è Hilal Altinbilek ed in Turchia è già una vera star. In Italia invece il suo nome è salito alla ribalta nel 2022 quando il pubblico del piccolo schermo ha imparato a conoscerla nei panni della protagonista di Terra amara, una nuova soap opera trasmessa su Canale 5 nell’estate del 2022. Oggi proviamo a raccontarvi tutto quello che siamo riusciti a scoprire su di lei, sulla sua biografia, la sua carriera ma anche la vita privata e alcune piccole curiosità. Proviamo a conoscere da vicino chi è davvero Hilal Altinbilek.

Chi è Hilal Altinbilek

Hilal Altinbilek è nata in Turchia l’11 febbraio del 1991 sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Proviene da una famiglia di origini kosovare e fin da quando era una bambina è sempre stata molto appassionata al mondo dello spettacolo e della recitazione. In passato ha frequentato l’Università di Economia aziendale e nel contempo ha seguito diversi corsi e laboratori teatrali partecipando anche alle rappresentazioni. Hilal ha cominciato anche il suo percorso artistico nel mondo della bellezza ed ha così preso parte ad alcuni concorsi che le hanno fruttato i primi lavori grazie ai quali è arrivato anche il cinema e la televisione.

La modella turca ha poi esordito come attrice sul piccolo schermo nel 2011 in un piccolo ruolo in una soap opera successivamente (dal 2013 al 2016),ha fatto parte del cast fisso di un’altra serie tv e nel 2018 ha debuttato sul grande schermo con il film “Cocuklar Sana Emanet”. Nello stesso anno è stata poi scelta come protagonista di una serie turca distribuita anche in Italia intitolata Terra amara.

Hilal Altinbilek, vita privata

Cosa è noto della vita privata della bella attrice e modella turca? A quanto si può intuire dal suo profilo social su Instagram ad Hilal Altinbilek i corteggiatori non mancano affatto eppure il suo cuore al momento sarebbe single.

Hilal Altinbilek, 4 curiosità

-L’attrice ama gli animali e possiede anche un cane a cui è molto legata.

-Non ha tatuaggi visibili sul corpo.

-E’ alta circa 170 cm.

-Ama la lettura, lo sport e la meditazione.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG