Conosciamo meglio Dario Verani: biografia, carriera, vita privata e alcune curiosità sul nuotatore italiano.

Dario Verani è un nuotatore di fondo di nazionalità italiana che nel luglio del 2022 si è aggiudicato una delle vittorie più importanti di tutta la sua carriera. L’azzurro si è infatti conquistato il podio del Mondiale di Budapest vincendo il titolo della 25 km nelle acque libere. Oggi proviamo allora a raccontarvi tutto quello che abbiamo scoperto su di lui, sulla sua biografia, vita privata e piccole curiosità. Conosciamo da vicino Dario Verani.

Dario Verani, biografia

Dario Verani nasce a Cecina il 1 gennaio del 1995 sotto il segno zodiacale del Capricorno. Gareggia per il Centro Sportivo Esercito ed oltre ad essere un campione sportivo è riuscito a laurearsi anche in Economia con indirizzo logistico all’Università di Pisa.

Nel 2015 ai Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia di Pescara ha vinto due medaglie d’oro nella 5 km, agli europei di Budapest nel 2020 si è conquistato invece la medaglia di bronzo nella 5 km di fondo e due anni dopo, Dario Verani ha vinto la medaglia d’oro nella 25 km di fondo.

Dario Verani, vita privata ( e dove vive)

Per quanto riguarda invece la vita privata di Dario Verani, sappiamo che da oltre tre anni si è trasferito nella capitale romana ma sul lato sentimentale al momento, non abbiamo alcuna informazione. Non sappiamo infatti se il cuore del nuotatore toscano sia impegnato ma dalle sue foto capiamo che è legatissimo invece al suo piccolo nipotino.

Dario Verani, 5 curiosità

-Davrio Verani si allena a Ostia con il tecnico Fabrizio Antonelli.

-E’ alto 181 cm.

-Dopo il nuoto fra le sue passioni più grandi ci sono il padel e il surf.

-E’ un grande tifoso dell‘Inter e questa passione gli è stata trasmessa da suo zio.

-Sui social il campione azzurro è molto attivo e in particolare su Instagram.

Riproduzione riservata © 2022 - DG