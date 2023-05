Asia Argento, ospite a Verissimo, ha raccontato della sua rinascita dopo la dipendenza da alcool e droghe.

Asia Argento sta vivendo un periodo della sua vita molto bello dopo essere riuscita a rialzarsi e ha smettere con la sua dipendenza dall’alcolismo. Ospite a Verissimo, l’attrice ha raccontato questo periodo della sua vita e ha ricordato alcuni momenti difficili che ha vissuto.

Verissimo, l’intervista a Asia Argento

Ad Asia Argento brillano gli occhi e ha un sorriso che, come dice Silvia Toffanin: “Viene da dentro”. L’attrice, ospite a Verissimo, ha parlato della sua vita in questo momento: “Questa fase positiva della mia vita dura da 2 anni, dopo la morte di mia madre. Ho toccato il fondo e questo mi ha permesso di iniziare a risalire. Ho praticato il buddismo e ho ritrovato una spiritualità che mi ha permesso di smettere di bere, 23 mesi fa.

“La dipendenza è una malattia, o ce l’hai o non ce l’hai. Sono stata schiava delle dipendenze. In alcuni periodi iniziavo a bere anche dalla mattina. A volte bevevo anche solo un bicchiere e non mi ricordavo nulla. I miei figli hanno visto anche questo, e mi hanno conosciuta durante il mio alcolismo. Ora mi conosco nel mio periodo di rinascita. Io ho visto mia madre nello stesso modo in cui i miei figli hanno visto me. Ma mia madre era peggio perchè lei diventava violenta.

Ha poi parlato della sua famiglia e dei suoi due figli: “I miei figli ora sono grandi, hanno 21 e 14 anni e parliamo di tante cose, ormai sono dei ragazzi indipendenti. Ora si fidano di più di me. Io ho vissuto tanti drammi e un’infanzia difficile ma ora non penso più di essere sfortunata. Ho perdonato i miei genitori, penso che mio padre abbia fatto del suo meglio con me che non sono stata una figlia perfetta”.

Durante l’intervista l’attrice ha anche parlato della sua storia con Anthony Bourdain: “Noi eravamo una coppia aperta e quando si è suicidato io mi sono incolpata. Quando succedono queste case ognuno si pensa colpevole, lui probabilmente era bipolare e non prendeva le medicine. È stata una sua decisione quella di non farmi vedere la sua depressione e per questo non ho potuto aiutarlo”.

Infine, ha parlato del suo nuovo amore, Michele Martignoni: “Ho un nuovo amore nella mia vita. Volevo trovare una persona che mi rendesse felice e che io potessi rendere felice. Una persona da poter presentare ai miei figli. Michele è questo ed una persona meravigliosa“.

