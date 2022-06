Leonardo Maria Del Vecchio ha risposato Anna Castellini Baldissera. La coppia aveva già celebrato le nozze a Milano con rito civile e ora si sono detti di nuovo “sì” a Saint Tropez. Una location suggestiva al tramonto, in mezzo alla natura. Lui il figlio del patron di Luxottica e lei ereditiera di un’importante famiglia di Milano.

Ecco una foto dei due sposi alla prima cerimonia

Come riporta Fan Page: “È una cornice da favola quella scelta dalla coppia per le nozze: il castello di Château de la Messardiè, situato tra le colline e dal quale si può ammirare una fantastica vista panoramica sulla baia di Saint Tropez e sui vigneti di Ramtuelle. A completare il quadro il sole al tramonto, che ha regalato agli sposi un’atmosfera ancora più magica.“

Insomma, un matrimonio da sogno che tutti vorrebbe avere. Tra gli invitati c’era anche il leader dei Negramaro che ha cantato i suoi bellissimi brani. Tutti si sono emozionati quando Giuliano ha cantato per la coppia Meraviglioso, uno dei momenti più belli della cerimonia. Come vip era presente anche la modella Vittoria Ceretti.

La sposa aveva un abito bianco da sogno con i capelli raccolti in uno chignon classico ed elegante. Il suo abito è lungo e a sirena semplice ma impreziosito dal pizzo bianco.

