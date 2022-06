Furti, lacrime e ricordi, matrimoni e un concerto davvero speciale: scopriamo quali sono state le news di gossip più discusse del weekend dei vip!

Il weekend non si è aperto nel migliore dei modi per Alba Parietti che viene derubata di vestiti e borse costose nella sua casa di Milano. Mentre Fedez ricordava gli audio della seduta dallo psicologo quando ha scoperto del tumore al pancreas. Oltre a lacrime e ricordi, Emma Marrone ha fatto un bellissimo gesto durante il suo concerto per una fan che non si è sentita bene. Il fine settimana si chiude con il fantastico matrimonio di Alberto Matano con il suo compagno Riccardo.

Le news di gossip del weekend

Alberto Matano

Il lungo weekend si è aperto con la rabbia di Alba Parietti. La showgirl è stata derubata nella sua casa a Milano. I ladri le hanno portato via vestiti, oggetti e borse di lusso e lei si sfoga suo social: “Nei mesi, ho scoperto che da casa mia sono spariti oggetti : vestiti importantissimi, tipo Versace , (esempio quello del mio compleanno dello scorso anno) e altri importantissimi, scarpe di Jimmy Choo, abiti storici, per me ricordi importanti, borse, pezzi di abbigliamento irripetibili.”

E ancora: “Per quanto riguarda il furto, ho provato una certa rabbia , nello scoprire che erano stati portati via i pezzi più importanti, ho pensato anche di fare denuncia, poi , mi sono resa conto che ogni volta che pensavo di andare a farlo mi saliva la rabbia. Perché i furti sono stati ripetuti nel tempo sono stati presi i pezzi di abbigliamento più importanti”.

Nel frattempo, Fedez condivideva gli audio della sua seduta dallo psicologo prima quando ha scoperto del tumore al pancreas. Il rapper ha dichiarato che la sua paura principale non fosse quella di morire, ma di lasciare i figli che poteva dimenticarsi di lui. Un ricordo condiviso per lanciare un messaggio a tutti coloro che hanno passato la sua stessa esperienza.

Sabato, Emma Marrone si è esibita in un evento contro la violenza di genere, Una.Nessuna.Centomila. La cantante ha fermato il concerto per chiedere assistenza per una fan che non si sentiva bene e di cui si è subito accorta. Un gesto bellissimo che ha dato una lezione di umanità a tutti.

Il weekend si è chiuso con il matrimonio di Alberto Matano e Riccardo Mannino, celebrate da Mara Venier. Alla cerimonia sono stati invitati tantissimi volti noti della tv come: Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, Serena Bortone e Francesca Fialdini. Le nozze sono state celebrate Labico, vicino Roma, nel resort della tenuta di Antonello Colonna.

