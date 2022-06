Il marito di Caterina Caselli, produttore discografico, è morto a 85 anni nella sua casa di Milano, lutto nel mondo della musica.

Il mondo della musica e dell’arte è in lutto per la perdita di Piero Sugar. Non è mancato un pensiero per il produttore da parte del del ministro della Cultura Franceschini: “Nella sua lunga carriera ha saputo anticipare i tempi, sperimentare e scommettere su nuovi talenti“.

Addio a Piero Sugar

Come riporta TG COM24: “L’uomo è deceduto sabato notte nella sua casa di Milano. Classe 1937, Sugar era figlio di Ladislao Sugar, fondatore delle Messaggerie Musicali, che nel 1959 acquistò la Compagnia Generale del Disco (Cgd), con la nascita della Cgd-Sugar, una delle principali etichette italiane. Entrato nell’azienda paterna a fine anni Sessanta, Piero ne è diventato in seguito amministratore delegato, guidandola con successo.“

A dare l’annuncio della morte è stato Bobo Craxi, su Twitter. “Piero Sugar è stato un italiano eccellente. Un imprenditore culturale, un galantuomo. Ne piango la scomparsa”. La famiglia ha reso noto il giorno dei funerali che si svolgeranno lunedì pomeriggio nella chiesa di San Marco a Milano. La celebrazione si svolgerà in forma privata, mantenendo il riserbo e il rispetto per i famigliari stretti.

Piero Sugar era sposato con Caterina Caselli. Il loro amore è sbocciato quando lei aveva 24 anni ed era giovanissima. Da lì non si sono più lasciati e dalla loro unione è nato il figlio Filippo. In questo momento è immenso il suo dolore per la perdita del compagno di una vita.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG