Dopo un anno di fidanzamento i due sono convolati a nozze a Radicondoli, sulle colline senesi, una location suggestiva e romantica.

Tra bellissimi archi di fiori rosa Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada si sono finalmente sposati. Il calciatore e la campionessa si sono conosciuti un anno fa e da allora l’intesa, la complicità e il loro sentimento sono cresciuti a tal punto da condurli all’altare.

I dettagli delle nozze

Come riporta Di Lei: “La romantica e intima cerimonia, che ha visto la coppia pronunciare il fatidico Sì, si è svolta a Radicondoli, deliziosa location sulle colline senesi, alla presenza di circa un centinaio di invitati. La sposa, meravigliosa in un abito bianco da sogno con una profonda scollatura, maniche a tre quarti, fascia in vita e gonna ampia, ha deciso di portare i capelli raccolti. Elegantissimo anche lo sposo, in abito scuro, (giustamente) oscurato dalla bellezza della moglie.“

Una foto di Valentina Fradegrada

I due si sono sposati anche nel Metaverso, qualcosa che nessuno aveva ancora pensato di fare. La coppia ha messo in vendita i biglietti per la loro cerimonia che sono andati subito sold out. Il ricavato delle nozze sarà devoluto in beneficenza.

L’amore tra la coppia è sbocciata dopo la fine del matrimonio di Boateng con Melissa Satta, terminata dopo 4 anni. Il calciatore ha specificato che non c’è stato nessun tradimento come si vociferava dopo la notizia della rottura. I due si sono conosciuti sui social e dopo alcune telefonate il loro amore era già sbocciato.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG