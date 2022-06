Il rapper ha condiviso sui social gli audio della seduta dallo psicologo il giorno che ha scoperto di aver contratto un raro tumore al pancreas.

Fedez sulle storie Instagram ha deciso di condividere con i fan un ricordo molto importante: la sua seduta dallo psicologo. Negli audio il rapper, in lacrime, pensa a Chiara e ai suoi figli e alla paura che lo potessero dimenticare. Momenti toccanti e molto dolorosi che l’artista è riuscito a mettersi alle spalle.

Le dichiarazioni di Fedez sulla seduta dallo psicologo

Fedez

Come riporta Fan Page, nelle sue storie Instagram con in sottofondo gli audio dallo psicologo Fedez scrive: “Oggi mi chiedo se tutto questo mi sia stato realmente d’insegnamento. Perchè l’essere umano tende a rimuovere, dimenticare. E io non voglio. Sto piangendo, piango di dolore e di gioia. Un solo pensiero riusciva a devastarmi più della paura della morte, non essere ricordato dai miei figli. “

Il rapper ha poi menzionato sua moglie Chiara Ferragni che gli è stata vicina durante questo duro percorso e nei momenti in cui ha scoperto del tumore. Su sua moglie, l’artista dichiara: “E poi ci sei tu, che sei dovuta essere più forte di tutti”.

Il motivo per cui Fedez ha pubblicato i suoi audio è lanciare un messaggio di solidarietà a chi sta vivendo la sua stessa situazione ma si sente solo: “Non siete soli, non siete strani. Là fuori c’è a chi può far bene tutto questo. E tanto mi basta“. Ora il rapper ha ripreso pian piano la sua vita, il suo lavoro e la normalità.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG