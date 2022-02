Martedì 8 febbraio inizia Lea – Un nuovo giorno: ecco le anticipazioni della prima puntata della fiction di Rai 1 con protagonista Anna Valle.

Anna Valle e Giorgio Pasotti sono i protagonisti principali di Lea – Un nuovo giorno, la fiction Rai in onda da martedì 8 febbraio 2022 in prima serata su Rai 1 ma, come tutte le altre fiction Rai, disponibili anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay, in modo che chi vuole vederla o rivederla in un altro momento può farlo senza alcun problemi. La protagonista è un’infermiera che lavora nell’ospedale pediatrico di un ospedale e che porta dentro di sé il peso di non poter avere figli suoi. Vediamo ora cosa aspettarci dai due episodi della prima puntata.

Lea – Un nuovo giorno: le anticipazioni della puntata 1

Il primo episodio di Lea – Un nuovo giorno si apre con la protagonista che torna al lavoro all’ospedale di Ferrara (le location della fiction sono quasi tutte nella città emiliana) dopo essere stata in aspettativa. Subito la protagonista interpretata da Anna Valle si occupa di due casi di due giovani pazienti, Koljia e Martina. Quest’ultima è stata salvata per un pelo dallo shock anafilattico da Marco, il primario dell’ospedale nonché ex marito di Lea. Martina è la figlia di Arturo, un musicista che Lea ha conosciuto prima di rientrare al lavoro all’ospedale di Ferrara.

Anna Valle

Nel secondo episodio di Lea – Un nuovo giorno, la protagonista oltre a prendersi cura di Koljia, la bimba vista anche nel primo episodio che è gravemente malata, si occupa anche del piccolo Mattia, un altro giovane paziente dell’ospedale che è affetto da una patologia cardiorespiratoria. Il problema potrebbe essere ereditario ma il padre del bambino si rifiuta di sottoporsi agli esami. Intanto Lea continua a frequentare Arturo.

Oltre ai già citati Anna Valle e Giorgio Pasotti nel cast della fiction ci sono anche Primo Reggiani, Eleonora Giovanardi, Daniela Morozzi e Mehmet Gunsur.

