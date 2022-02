Dalla trama al cast, passando per la data di uscita, ecco tutto quello che c’è da sapere su Ghiaccio, il film diretto da Fabrizio Moro.

Archiviata l’esperienza al 72° Festival di Sanremo, dove si è piazzato al 12° posto con la sua Sei tu, Fabrizio Moro debutta al cinema come regista. Nelle sale cinematografiche esce infatti Ghiaccio, la sceneggiatura è stata scritta dallo stesso cantautore insieme ad Alessio De Leonardis, Fabrizio Moro ha inoltre curato le musiche del film. Dalla trama al cast, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere proprio su Ghiaccio.

Ghiaccio: la trama e il cast del film di Fabrizio Moro

La storia di Ghiaccio è ambientata a Quarticciolo, nella periferia di Roma, alla fine degli anni ’90. Il protagonista è Giorgio, un ragazzo che in cerca di riscatto dopo una vita difficile a causa del padre, assassinato sotto il portone di casa perché invischiato in una brutta storia di traffico di droga.

Il pugilato per Giorgio rappresenta l’opportunità di lasciare la strada e il proprio quartiere. Ad aiutare il protagonista è Massimo, un ex pugile che nel corso della sua carriera non è riuscito a ottenere i successi che sperava e che vede in Giorgio una possibilità di riscatto anche per lui.

A vestire i panni di Giorgio è Giacomo Ferrara, attore che abbiamo potuto vedere anche in film come Suburra e Il permesso – 48 ore fuori. Vinicio Marchioni, che con Giacomo Ferrara ha lavorato in Alfredino – Una storia italiana, è invece Massimo. Completano il cast Claudio Camilli, Emanuele Propizio, Mauro Cremonini, Lidia Vitale, Beatrice Barton, Sara Cardinaletti, Valerio Morigi e Lorenzo Grilli.

Ghiaccio: uscita del film

Ghiaccio, il film di Fabrizio Moro, resta nelle sale cinematografiche per soli tre giorni: lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 febbraio 2022. Il film è poi atteso su una qualche piattaforma streaming.

