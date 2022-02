Ecco quali sono le location di Lea – Un nuovo giorno, la fiction di Rai 1 con protagonisti Anna Valle e Giorgio Pasotti.

Tra le novità di Rai 1 del 2022, per quanto riguardo le fiction, c’è Lea – Un nuovo giorno. In realtà la serie TV, in onda da martedì 8 febbraio in prima serata, inizialmente si sarebbe dovuta intitolare Lea e i bambini degli altri: poco cambia però perché la sostanza rimane la stessa. Nei vari episodi viene raccontata la storia di un’infermiera che lavora in un reparto pediatrico di un ospedale. La donna porta dentro di sé un grande peso, quello di non poter avere figli propri. Anche per questo si prende cura con tanto amore dei bambini degli altri. Vediamo ora quali sono le location di Lea – Un nuovo giorno.

Lea – Un nuovo giorno: le location della fiction

Alcune delle riprese degli interni dell’ospedale episodi di Lea – Un nuovo giorno sono state girate negli studi cinematografici di Roma, la città che ha però ospitato principalmente le riprese della fiction è Ferrara.

strada ferrara città

Attori, attrici e tutti gli addetti ai lavori hanno girato le varie scene nella zona della chiesa di Santo Stefano, il centro storico ed è facilmente riconoscibile anche via Boccalone. Non si sono potute effettuare le riprese all’ospedale di Cona per via delle misure preventive dovute alla pandemia di Covid, per questo motivo le scene ambientati all’interno dell’ospedale sono state tutte in realtà girate negli studi cinematografici di Roma.

Lea – Un nuovo giorno: il cast della fiction

La protagonista di Lea – Un nuovo giorno è Anna Valle che interpreta per l’appunto quella Lea citata anche nel titolo della fiction. Il co-protagonista della serie TV è un altro volto molto noto del cinema e della televisione italiana: parliamo di Giorgio Pasotti. Nel cast della fiction di Rai 1 troviamo anche Primo Reggiani, Eleonora Giovanardi, Daniela Morozzi e Mehmet Gunsur.

Riproduzione riservata © 2022 - DG