Ecco tutto quello che vedremo nella puntata de Le Iene in onda mercoledì 9 febbraio 2022 come sempre su Italia 1.

Mercoledì 9 febbraio inizia la nuova edizione de Le Iene e questa ha come coppia di conduttori Teo Mammuccari e Belen Rodriguez. Ovviamente è sempre Italia 1 a trasmettere il programma in prima serata a partire dalle ore 21.20 circa, ogni settimana andrà poi in onda, sempre al mercoledì sera, una nuova puntata. Ma se doveste perdervi l’intera puntata o qualche singolo servizio non c’è alcun problema: c’è ovviamente la possibilità di recuperare tutto collegandosi alla piattaforma streaming Mediaset Play o al sito ufficiale del programma Le Iene. Vediamo ora cosa dobbiamo aspettarci dalla prima puntata.

Le Iene 2022: le anticipazioni della prima puntata

La prima puntata de Le Iene sarà un mix tra servizi d’inchiesta e altri invece dai toni più leggeri: saranno proposti gli scherzi fatti a Valeria Marini, Marco Melandri a Delia Duran, ma si parlerà poi anche del caso di Carlo, da 18 mesi abbandonato in un carcere della Papua Nuova Guinea.

Uomo vestito elegante smoking

Si parlerà poi anche del Covid, con servizi sugli ospedali pieni ma anche con un servizio dedicato ai ragazzi e alle ragazze figli di genitori No Vax che si vogliono vaccinare. E poi i casi delle Fonderie Pisano, del presunto caso di molestie di un professore di Liceo a Castrolibero, in provincia di Cosenza, ad alcune studentesse.

Non mancano poi gli ospiti e direttamente dal Festival di Sanremo arriva in studio La Rappresentate di Lista con la sua Ciao Ciao, canzone che sta avendo un enorme successo. E a proposito di Sanremo, Nicolò De Devitiis e Marco Fubini hanno portato al Teatro Ariston Franco e Duracell, due palermitani del quartiere Zen che sono diventati due vere e proprie star di TikTok con i loro video.

Riproduzione riservata © 2022 - DG