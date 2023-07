Addio al nubilato per Francesca Ferragni che insieme alle sorelle e alle amiche si è divertita diventando virale con un curioso filmato…

Il weekend appena trascorso è stato quello dell’addio al nubilato di Francesca Ferragni. La sorella di Chiara e Valentina è stata portata in Grecia a trascorrere alcuni giorni di festa in vista del matrimonio delle prossime settimane. Dopo qualche curiosità relativa alla struttura e al costo del resort di lusso dove le donne hanno alloggiato, ecco che sui social è diventato virale un filmato in cui la festeggiata, sua sorella Valentina e alcune amiche si mostrano prima e dopo aver bevuto qualche bevanda alcolica…

Il video delle sorelle Ferragni dopo qualche cocktail

Valentina e Francesca Ferragni

In uno dei locali più “cool “in” di Mykonos, in Grecia, dove le sorelle Ferragni e le amiche di Francesca hanno alloggiato, ecco il gruppo applicarsi in uno dei giochi più virali di TikTok. Quale? Quel del “primo e ultimo drink”, che consiste appunto nel riprendersi con il cellulare mentre si sta per bere il primo bicchiere della serata e, poi, anche quando si beve l’ultimo.

La prima ad apparire in video è la festeggiata: “Ciao, sono la sposa, Francesca la pazzesca, e questo è il mio primo drink”, si sente nella parte iniziale. Poi, eccola ancora: “Ciao, sono Francesca la pazzesca e questo è il mio ultimo drink”. Qui il livello alcolico è sicuramente più alto (ma nulla apparentemente di esagerato ovviamente).

Poi è il momento di Valentina, la più piccola delle tre sorelle Ferragni e dopo anche Fiorella, colei che sarà la damigella al matrimonio e altre due amiche.

A non comparire mai nel filmato è Chiara che, probabilmente, non ha partecipato al gioco o semplicemente ha scelto di non apparire nel video.

Ad ogni modo le immagini sono diventate virali con molti fan che seguono le sorelle rimasti particolarmente colpiti. Se l’addio al nubilato è stato così divertente siamo sicuri che se ne vedranno delle belle anche al matrimonio…

Di seguito anche il video condiviso dalla stessa Francesca su TikTok: