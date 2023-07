Grosso spavento a Roma per un tentatore di Temptation Island che ha subito un brutto incidente con diverse persone coinvolte.

Mentre in tv va in onda l’edizione 2023 di Temptation Island – registrata nelle giornate precedenti alla messa in onda – i vari protagonisti sono tornati alla vita di tutti i giorni. In queste ore è giunta la notizia di un brutto incidente d’auto per un tentatore, Daniele Schiavon, che a Roma è stato coinvolto in un sinistro che ha causato diversi feriti.

Temptation Island, incidente d’auto per Daniele Schiavon

A riportare la notizia del brutto incidente subito dal tentatore di Temptation Daniele Schiavon, ex volto anche di Uomini e Donne, è Fanpage che tramite le sue fonti è riuscita ad ottenere ulteriori dettaglio sull’accaduto.

“Sabato 15 luglio, dopo aver trascorso la mattinata in barca con gli amici, Daniele Schiavon e altri due ragazzi si sono diretti verso Roma. Nonostante fossero a bordo dell’auto del ventottenne, non era Schiavon a guidare. Secondo quanto ci risulta, infatti, Daniele si trovava sui sedili posteriori con la cintura di sicurezza allacciata e stava dormendo. Poi, c’è stato l’impatto, presumibilmente per via di un tamponamento. L’auto di Schiavon si è ribaltata più volte”.

Sembra che i sedili anteriori della vettura siano addirittura usciti dall’abitacolo così come il ragazzo. Nessuna delle persne coinvolte pare essere rimasta gravemente ferita anche se alcuni sono stati portati in ospedale.

Pare che Daniele sia rimasto molto scosso e con dolori alla testa e il colpo della frusta.

