Ha deciso di fare chiarezza Sonia Bruganelli su ‘Avanti un Altro’ e sul ruolo della Bonas. La verità su Sophie Codegoni e Antonella Fiordelisi.

Troppi rumors e indiscrezioni sulla prossima edizione del noto programma di Canale 5 ‘Avanti un Altro‘ ed in particolare sul piccante ruolo della Bonas. Da giorni su susseguivano voci riguardo la sostituzione di Sophie Codegoni con Antonella Fiordelisi data per “corteggiatissima” da Sonia Bruganelli. Adesso, proprio la ormai ex moglie di Paolo Bonolis ha deciso di fare chiarezza dando, di fatto, il benservito ad entrambe le ragazze.

Le parole di Sonia Bruganelli su Codegoni e Fiordelisi

Al netto dei rumors circolati in queste ore, ecco come stanno davvero le cose. A spiegarle il profilo ufficiale della società di produzione sdl.tv poi ricondiviso proprio dalla Bruganelli.

“La Bonas della nuova edizione di Avanti un altro NON avrà il volto della Codegoni e nemmeno quello della Fiordelisi! E quindi Avanti un’altra o più di una. A ricoprire uno dei ruoli più ambiti del preserale di Canale Cinque potrebbero esserci vecchie glorie e nuove sorprese che sicuramente non prevedono il ripescaggio di ex gieffini, isolani o altro. Tutte le notizie ufficiali che riguardano i casting e la scelta dei personaggi le trovate qui!”. Questa quindi la verità sul ruolo della Bonas.

Nel post condiviso tantissimi commenti in sostegno del programma ma anche della Bonas uscente che risulta essere molto amata dai telespettatori.

Al netto di questo gradimento, però, non ci sarà più la Codegoni, ma non toccherà alla Fiordelisi prendere il suo posto. Proprio sulla prima, alcune settimane fa erano circolate delle voci, poi smentite, riguardo una presunta lite, anche violenta, proprio con Sonia. Anche in quel caso, a quanto pare, si era trattato di fake news.

