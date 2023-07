Lindsay Lohan è diventata mamma e ha dato il benvenuto, insieme al marito Baden Shammas, al suo primogenito.

L’annuncio della nascita del primo figlio di Lindsay Lohan è stato dato dal portavoce della famiglia a Page Six. La famosa attrice insieme al marito, Bader Shammas, è diventata mamma per la prima volta dando alla luce il piccolo Luai. L’annuncio della gravidanza era stato dato dalla stessa Lindsay sul suo profilo Instagram a marzo e a giugno era stato rivelato il sesso del nascituro.

Lindsay Lohan

Lindsay Lohan mamma per la prima volta

Lindsay Lohan è diventata mamma per la prima volta e ad annunciarlo è stato un portavoce della famiglia a Page Six. Insieme al marito Bader Shammas, hanno dato il benvenuto al loro primogenito, il piccolo Luai. Il nome particolare che è stato scelto per il loro bambino deriva dalla cultura araba, nazionalità del marito dell’attrice, e significa ‘protettore’.

La data precisa della nascita non è ancora stata resa nota, quello che è certo è che il bambino è nato a Dubai dove la coppia di neo genitori abita ormai da qualche anno e dove lui lavora come Assistant Vice President presso la Credit Suisse. L’arrivo di Luai è stato commentato dal portavoce della famiglia dicendo: “La famiglia è al settimo cielo”.

La notizia della gravidanza invece era stata annunciata dalla stessa attrice che aveva postato una foto sul suo profilo Instagram di un body bianco con la scritta ‘Coming soon’. Anche per far sapere al mondo della sua relazione con il banchiere la Lohan aveva deciso di pubblicare una foto sui social e in quell’occasione non solo aveva dichiarato il suo amore per il marito, ma aveva direttamente annunciato le imminenti nozze! La coppia è insieme dal 2019 ma si sono fidanzati ufficialmente a novembre del 2021 e poco dopo sono convolati a nozze.

Ecco una recente foto dell’attrice di Quel pazzo venerdì con il pancione.