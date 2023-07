Chiara Nasti ha replicato contro un hater che l’ha presa di mira per alcune foto del figlio Thiago da lei condivise sui social.

Chiara Nasti è innamorata di suo figlio Thiago e in queste ore, sui social, ha postato alcune foto del suo piccolo finendo nel mirino degli haters. “Sempre Chiara che prima di diventare madre diceva che non avrebbe mai pubblicato foto e video del figlio. La coerenza”, le ha scritto qualcuno, a cui lei ha replicato: “Certi commenti sono davvero senza senso. Se non avessi visto che sei un uomo ti avrei definito come una “donnetta invidiosa”… viva la virilità”.

Chiara Nasti

Chiara Nasti e le foto del figlio: la replica agli haters

Chiara Nasti ha replicato via social contro gli haters che, come sempre, l’hanno presa di mira per le sue foto. L’influencer ha più volte lasciato intendere di non tollerare le critiche rivolte contro suo figlio o quelle a lei rivolte per il modo in cui si comporta con lui, e anche stavolta ha cercato di rimettere in riga i suoi detrattori.

Nei mesi scorsi la neosposa di Mattia Zaccagni è stata presa di mira anche per il gender reveal party organizzato per l’arrivo di Thiago e per gli abiti griffati che ha fatto indossare al bebè fin dai giorni successi alla sua nascita (condividendo il tutto via social).