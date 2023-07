Secondo indiscrezione il Principe Harry, preoccupato per il suo giro d’affari, avrebbe contattato il fratello William per una tregua.

Secondo i rumor riportati dal Mirror il Principe Harry sarebbe preoccupato per la condizione economica sua e di Meghan Markle, specie vista la scissione del loro contratto (da 20 milioni di sterline) con Spotify. Il duca avrebbe dunque contatto suo fratello William chiedendogli di considerare una tregua nei loro rapporti e, secondo indiscrezioni, starebbe pensando di fare ritorno in Inghilterra per “servire Re Carlo”.

Il Principe Harry preoccupato per le finanze: l’indiscrezione

Il giro di affari del Principe Harry (tra podcast, docuserie e molto altro) sembra non gli abbia consentito di fare affidamento su una solidità finanziaria negli Strati Uniti e per questo il più giovane dei figli di Re Carlo si sarebbe messo in contatto con suo fratello, William, a cui avrebbe chiesto una tregua.

Al momento non è dato sapere se i due fratelli avranno ulteriori chiarimenti e se il futuro erede al trono accetterà di avere suo fratello di nuovo al suo fianco (specie viste le accuse – non troppo velate – che lui e Meghan hanno scagliato contro di lui e Kate). Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?