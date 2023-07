Micaela Ramazzotti avrebbe ritrovato la felicità in amore dopo la fine del suo matrimonio con il regista Paolo Virzì.

Micaela Ramazzotti ha un nuovo amore: secondo quanto riporta TgCom24 oggi al fianco dell’attrice vi sarebbe Claudio Pallitto (che in passato ha preso parte al docureality Tammareide). I due hanno postato alcune foto dove li si vede insieme al mare o in palestra ma al momento non hanno ufficializzato la loro liaison. Appena qualche mese fa l’attrice ha annunciato la fine della sua lunga unione con il regista Paolo Virzì.

Micaela Ramazzotti

Micaela Ramazzotti: il nuovo amore

Dopo oltre 10 anni d’intesa e la nascita di due splendidi figli, la storia d’amore tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì è giunta al capolinea. L’attrice in queste ore ha pubblicato alcune foto in cui è ritratta con il personal trainer 38enne Claudio Pallitto, e sembra chiaro che tra i due sia in atto qualcosa di più che una semplice amicizia.

In tanti sui social sono curiosi di sapere se l’attrice svelerà qualche dettaglio in più sulla sua vita privata e se confermerà definitivamente la sua storia con il personal trainer. Lei e l’ex marito Paolo Virzì (insieme dal 2008) si sono separati una prima volta nel 2018, salvo poi tornare insieme nel 2019. Appena qualche mese fa i due hanno poi annunciato la loro definitiva rottura.