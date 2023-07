Jovanotti ha subito un delicato intervento dopo l’incidente da lui avuto in bicicletta mentre si trovava a Santo Domingo.

Jovanotti ha avuto un brutto incidente in bici mentre si trovava in vacanza a Santo Domingo con sua moglie e ha riportato la frattura del femore e di una clavicola. “L’intervento è andato bene, ora dolore fortissimo ma passerà. Grazie a tutti davvero! Il vostro affetto è un antidolorifico magnifico. Grazie”, ha fatto sapere via social il celebre artista italiano.

Jovanotti

Jovanotti operato dopo l’incidente

Lorenzo Cherubini ha aggiornato i fan sulle sue condizioni dopo il terribile incidente da lui avuto nelle scorse ore a Santo Domingo. Il cantante stava facendo un giro in bicicletta verso alcune piantagioni e non avrebbe visto un dissuasore della velocità, centrandolo in pieno.

“Mi hanno visto e hanno chiamato l’ambulanza immediatamente, sono stati eccezionali. Ecco non so dove sono caduto, non mi ricordo il nome del posto, però lo cercherò perché sono stati eccezionali, gentilissimi, molto attenti”, ha dichiarato in merito alle persone che lo hanno soccorso. In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi gli hanno espresso la loro vicinanza e sono impazienti di saperne di più.