Alessia Marcuzzi ha sedotto I fan dei social mostrando il suo fisico da urlo mentre si trovava in spiaggia in bikini.

Alessia Marcuzzi ha postato sui social un video con cui ha messo in mostra i suoi addominali scolpiti e si è divertita facendo una verticale in bikini su una spiaggia. Il video ha fatto il pieno di like tra i fan, e c’è chi le ha scritto: “Ma che fisico ha la Marcuzzi? Corpo da urlo”, e ancora: “Sei veramente uno spettacolo della natura”, oppure: “Sei bellissima anche a testa in giù”.

Alessia Marcuzzi: la verticale in bikini

Alessia Marcuzzi è tornata a conquistare i fan dei social con il suo fisico da urlo in bikini e in queste ore in tantissimi le hanno fatto i complimenti e hanno lodato la sua straordinaria bellezza. La conduttrice nei giorni scorsi è balzata agli onori delle cronache per esser stata protagonista di una brutta caduta mentre si trovava a Formentera.

Stando ai rumor in circolazione sarebbe partita con l’ex marito Paolo Calabresi Marconi, e in tanti si chiedono se tra i due non sia in atto un ritorno di fiamma. Al momento sulla questione non sono emerse conferme.