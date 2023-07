Maria Sofia Federico ha replicato contro Sara Tommasi, che l’ha messa in guardia dall’intraprendere la carriera nei film per soli adulti.

L’ex allieva de Il Collegio Maria Sofia Federico ha deciso di replicare contro Sara Tommasi che, nei giorni scorsi, ha affermato di rivedersi nella sua storia e l’ha messa in guarda dall’intraprendere la carriera di attrice di film per soli adulti (di recente infatti la ragazza è entrata a far parte dell’Academy di Siffredi). Alle parole di Sara Tommasi ha deciso di replicare la stessa Maria Sofia Federico, che attraverso i social ha detto:

“Sono molto stanca delle persone che stanno a sindacare su quello che faccio con il mio corpo”, e ancora: “Questo è proprio il motivo per cui ho deciso di portare avanti la mia battaglia. Far eccitare una persona con un contenuto brutale non è una vergogna, non bisogna demonizzare il s**so, vederlo come qualcosa di sporco. Esistono vari tipi di arte e anche questa secondo me è valida”.

Maria Sofia Federico contro Sara Tommasi

Maria Sofia Federico ha deciso di replicare alle parole di Sara Tommasi sul suo conto e inoltre ha lanciato un appello a Pier Silvio Berlusconi che, secondo indiscrezioni, non vorrebbe volti social o di Onlyfans all’interno del GF Vip 8.

“Tu che fai televisione non ti rendi conto che il cinema è stato sostituito dalla tv e ora la tv sta per essere sostituita dai social? Non ti viene in mente che per cercare di avvicinare la tua generazione alla generazione zeta, dovresti mettere in mezzo dei personaggi come me?”, ha affermato Maria Sofia Federico. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi?