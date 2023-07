Chiara Ferragni ha postato sui social un album delle sue foto di 10 anni fa ed è stata bersagliata da una valanga di critiche.

Chiara Ferragni ha postato sui social una carrellata di foto relative al periodo tra il 2013 e il 2016 e ha chiesto ai suoi fan chi tra loro la seguisse già allora. In tanti hanno fatto i complimenti all’influencer per la sua bellezza, ma c’è anche chi non ha perso occasione per criticarla scrivendo:

“Forse l’unica cosa rifatta è il naso? Ho visto foto ancora più vecchie e il naso era senza dubbio diverso, per il resto tutto naturale”, e ancora: “Eri molto più bella e genuina……semplice e dolce. Ora sei troppo costruita…”.

Chiara Ferragni: le foto del passato e le critiche

Ancora una volta Chiara Ferragni ha postato sui social una carrellata di foto del suo passato e in tanti, tra i suoi fan, l’hanno riempita di like e complimenti.

Ovviamente c’è anche chi ha criticato l’influencer e chi ha insinuato che abbia fatto ricorso ad alcuni ritocchi di chirurgia plastica ma, al momento, Chiara Ferragni non ha replicato. In tanti sui social si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se l’imprenditrice digitale replicherà ad alcune delle critiche da lei ricevute.