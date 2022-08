Chiara Ferragni è una delle influencer più famose, ma in passato è stata una comune ragazza di Cremona. Scopriamo alcune delle sue foto prima del successo.

Oggi il volto di Chiara Ferragni e i suoi capelli biondo platino sono riconoscibili in buona parte del mondo, ma in molti si stupiranno nello scoprire che l’influencer è piuttosto cambiata rispetto al passato (e che i suoi capelli in realtà erano di un bel rosso fiammante quando era bambina). Scopriamo quali sono gli scatti del passato dell’influencer, a partire da quelli condivisi da sua mamma Marina Di Guardo.

Chiara Ferragni ieri e oggi: le foto del passato

La mamma di Chiara Ferragni è estremamente legata alle sue tre figlie e sui social non perde occasione per condividere alcuni scatti delle loro vacanze insieme o del loro passato. In alcune di queste Chiara Ferragni è poco più che una bambina e – oltre alla sua evidente somiglianza con la mamma – si nota subito come i suoi capelli tendessero al rosso, e non al biondo come oggi.

Marina Di Guardo ha postato alcuni teneri scatti di Chiara Ferragni e dei suoi primi anni di vita proprio per festeggiare uno dei compleanni dell’influencer e dalle foto è possibile capire quanto Chiara Ferragni sia cambiata nel corso degli anni.

L’imprenditrice digitale inoltre era molto diversa anche quando, una volta diventata adulta, ha deciso d’intraprendere la carriera d’influencer (divenendo una delle prime nonché la più famosa in Italia).

Prima di fondare The Blonde Salad lei stessa si è mostrata con i suoi capelli “al naturale”, di colore biondo cenere, e portati in acconciature più “rock” rispetto a quelle adottate una volta raggiunta la popolarità.

L’influencer ha portato la sua chioma al naturale fino al 2016, anno in cui ha deciso di passare al biondo platino che successivamente l’ha resa famosa in tutto il mondo.

