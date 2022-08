Da Shiloh Jolie Pitt a Zayn Malik, scopriamo quali sono i talenti più strani delle star che proprio non ci si aspetterebbe.

Alcune star hanno sviluppato dei talenti o delle passioni che non sono necessariamente legate al loro lavoro: dalla figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt (che ha una vera e propria passione per il ballo) all’inaspettata propensione per i graffiti di Zayn Malik, scopriamo quali sono i talenti più strani delle celebrities.

I talenti più strani delle star

Zayn Malik, ex membro degli One Direction, ha una passione smodata per i graffiti e per la street art. Spesso sui social si è mostrato mentre decorava delle pareti con le bombolette spray o anche mentre disegnava su oggetti e mobili della sua casa.

Shiloh Jolie-Pitt, figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt, ha un vero e proprio talento per la danza. Addirittura su YouTube è nato un canale dove centinaia di utenti hanno iniziato a seguire le sue esibizioni. La figlia dei due divi ha frequentato la Millennium Dance Complex, stessa scuola in cui hanno studiato celebrità del calibro di Britney Spears, J. Lo e Justin Timberlake.

Selena Gomez è dotata di molteplici talenti ma sembra che lei stessa si sia vantata di aver imparato a sputare in aria una gomma da masticare e a riprenderla al volo per 30 volte di seguito. Sarà vero?

La modella Cara Delevigne invece, a quanto pare, ha una passione tutta sua per la musica: secondo Vanity Fair saprebbe suonare la chitarra tenendola dietro la schiena e inoltre se la caverebbe bene con il beatbox. Sui social esistono alcuni video a riprova del suo talento.

.@Caradelevingne plays “Sweet Home Alabama” on a guitar behind her head! pic.twitter.com/KZgc7KlW65 — The Tonight Show (@FallonTonight) September 4, 2019

Anche Justin Bieber è dotato di un talento inaspettato: la celebre popstar sa risolvere il cubo di Rubik in appena un paio di minuti.

Riproduzione riservata © 2022 - DG